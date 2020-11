Auch wenn Polen ab Samstag sein öffentliches Leben weiter runterfährt, können Menschen aus Brandenburg ins Nachbarland reisen. Die brandenburgische Landesregierung in Potsdam verwies am Mittwoch auf eine Verordnung, die am Montag in Kraft tritt. Im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs ist eine Quarantäne von zehn Tagen - bisher 14 Tagen - nicht nötig, wenn man sich weniger als 24 Stunden in Polen aufhält.