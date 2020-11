Bund und Länder haben am Montag über weitere Corona-Maßnahmen beraten. Es gab zum Teil große inhaltliche Differenzen. Am Abend gab es dann eine Einigung - allerdings nicht auf weitere Einschränkungen, sondern lediglich auf einen Appell.

Zum Eindämmen der Corona-Pandemie rufen Bund und Länder die Bürger auf, ihre privaten Kontakte noch einmal deutlich zu reduzieren. Sie sollten gänzlich auf private Feiern verzichten, private Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten sollten auf einen festen weiteren Hausstand beschränkt werden. Das schließe auch Kinder und Jugendliche in den Familien mit ein. Auf diesen Appell verständigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Montag in ihrer Videokonferenz. "Jeder Kontakt, der nicht

stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie", so Merkel.



"Die Situation ist weiter besorgniserregend", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der zurzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. In Berlin würden derzeit erstmals rund 1.000 Covid-19-Patienten gleichzeitig behandelt.