Intensivmedizinisch versorgt werden demnach 274 Menschen. Das entspricht einer Auslastung der dortigen Betten von 21,1 Prozent. Damit steht der Ampel-Wert in dieser Kategorie weiter auf Gelb; bei der Marke von 25 Prozent schaltet die Ampel auf Rot.



Am Montag stiegt zudem der R-Wert auf 1,20 - die Berliner Corona-Ampel schaltete damit in diesem Bereich auf Gelb. Mit dem Wert wird angezeigt, wie viele Menschen durchschnittlich von einem Erkrankten infiziert werden.



Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen stieg berlinweit um 1.337 Corona-Infektionen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 224,8. Dieser Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen ab. Als Grenzwert für die Berliner Corona-Ampel gelten 50 Fälle auf 100.000 Einwohner. Die Ampel steht bei diesem Kriterium schon lange auf Rot.