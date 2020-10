Neo Mittwoch, 28.10.2020 | 12:38 Uhr

Es könnte einfach sein: da, wo kein Abstand eingehalten werden kann, Maske drauf. Wenn die Leute jetzt aber bei jedem noch so kleinen Vorstoß, egal wie durchdacht oder nicht er erscheinen mag, gleich WIDERSTAND schreien, machts das auch nicht besser. Einfach achtsam sein - ist das so schwer?

Es muss ein Wellenbrecher her - aber er muss sinnvoll durchdacht sein. Ankündigungen von "kommender Woche" usw. sind kontraproduktiv. Gastronomen jetzt komplett dicht zu machen, wäre ein ganz fatales Zeichen. Überall dort, wo Hygienekonzepte stehen, wo Gastro oder andere Unternehmen kreative und gesunde Ideen umsetzen und diese einhalten, sollte nichts groß eingeschränkt werden. Bleifrei ab 23h bis 6h okay - aber ein Lockdown muss wirklich über jeden Unternehmer erhaben und auch wirklich zielführend sein.