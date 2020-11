Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hilft die Bundeswehr ab Mittwoch in der Corona-Pandemie aus - allerdings in einem begrenzten Bereich: So sollen vier Soldaten ein mobiles Abstrich-Team unterstützen. Bei der Nachverfolgung von Infektionsketten sollen die Soldaten in Friedrichshain-Kreuzberg aber weiterhin nicht eingesetzt werden.

Die grün-rot-rote Bezirksregierung von Friedrichshain-Kreuzberg hat sich lange dagegen ausgesprochen, dass die Bundeswehr dort überhaupt zum Einsatz kommt. Ein entsprechender Antrag der CDU war von der Bezirksverordnetenversammlung mit den Stimmen von Linken, Grünen und der Partei "Die Partei" abgelehnt worden. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) hatten dies ebenso kritisiert wie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD).