Notbetreuung an Berliner Schulen auch in den Ferien

Der Mann arbeitete an einer Schule in Kreuzberg. Man werde den Fall auch am Montag mit verschiedenen Akteuren wie Schulleitung und Gesundheitsamt nochmal besprechen, sagte ein Sprecher der Senatsbildungsverwaltung am Sonntag.



Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet. Sie thematisierten unter anderem die Frage, wo sich der Mann angesteckt haben könnte. An den allgemeinbildenden Schulen in der Stadt sind derzeit rund 370 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet, wie aus der Online-Übersicht der Bildungsverwaltung hervorgeht.