Videokonferenz zu Corona - Harter Lockdown soll Mittwoch beginnen

13.12.20 | 10:01 Uhr

Bei einer Schaltkonferenz sprechen Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten am Sonntagvormittag über einen weiteren harten Lockdown. Nach der Beschlussvorlage, die dem rbb vorliegt, soll dieser am Mittwoch in Kraft treten.

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen wollen Bund und Länder am Sonntag einen harten Lockdown beschließen, der voraussichtlich bereits am kommenden Mittwoch in Kraft treten soll. Um 10.00 Uhr sollte die Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel und den Regierungschefs der Bundesländer beginnen. Erwartet wird unter anderem die Schließung des Einzelhandels mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf. Der Beschlussentwurf für die Runde liegt dem rbb vor. Demzufolge soll der harte Lockdown vom 16. Dezember bis zum 10. Januar dauern. Laut dpa ist das Papier zwischen Merkel, dem Berliner Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) grundsätzlich abgestimmt. Müller ist zurzeit Vorsitzender der Runde der Ministerpräsidenten. Es kann aber in der Runde noch verändert werden.

Die Lockdown-Pläne im Einzelnen

Der Einzelhandel soll in weiten Teilen geschlossen werden, heißt es in dem Entwurf. Ausnahmen sind demnach der Lebensmittel-Einzelhandel, Wochenmärkte und Direktvermarkter für Lebensmittel, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz- und Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkaufsläden, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte, Weihnachtsbaumverkaufs- und Großhandel. Dagegen werden Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe geschlossen. Medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapie bleiben offen. Schulen sollen grundsätzlich geschlossen werden, oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt. Es wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten. Für Abschlussklassen können gesonderte Regelungen gelten. In Kindertagesstätten wird analog verfahren. Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen.



Der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester wird generell verboten. Am Silvestertag und Neujahrstag gelten bundesweit ein An- und Versammlungsverbot sowie ein Feuerwerksverbot auf vielbesuchten Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden. Der Verzehr von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum soll vom 16. Dezember bis zum 10. Januar untersagt und Verstöße mit einem Bußgeld belegt werden. Gottesdienste sind nur mit Mindestabstand, Maskenpflicht am Platz und ohne Gesang erlaubt.

Hohe Zahl von Neuinfektionen

Angesichts der hohen Corona-Zahlen waren die Rufe nach einem schnellen Lockdown in den vergangenen Tagen deutlich lauter geworden. Binnen eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 28.438 neue Corona-Infektionen übermittelt. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor. Die Berliner Gesundheitsverwaltung teilte am Samstag mit, dass die Zahl der Neuinfektionen gegenüber Freitag um 1.038 auf 78.250 Fälle zugelegt habe. In Brandenburg kamen laut Landesgesundheitsministerium innerhalb eines Tages 1.019 Erkrankte hinzu - ein neuer Höchststand. Hier liegt die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Infektionen bei 28.302.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte am Donnerstag bereits angekündigt, dass Geschäfte des Nicht-Lebensmittelhandels in Berlin bis zum 10. Januar geschlossen werden müssten. Damit sollen Infektionen mit dem Coronavirus vermieden werden. Auch der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Brandenburger bereits auf einen möglichen weitgehenden Lockdown vorbereitet. Die Landesregierung plant Ausgangsbeschränkungen, die Schließung von Läden außer solchen mit wichtigen Dingen für den täglichen Bedarf und von Schulen für den Präsenzunterricht ab der siebten Klasse. Darauf verständigte sich am Freitag das Kabinett. Erst bis zum Dienstag soll nach Angaben der Staatskanzlei der Beschluss kommen, weil darin noch Ergebnisse der für Sonntag geplanten Ministerpräsidentenkonferenz einfließen sollen. Die Verordnung soll vom 16. Dezember bis 15. Januar gelten.

Sendung: Inforadio, 12.12.2020, 21 Uhr