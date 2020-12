Corona-Intensivpatienten in Berlin

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen befindet sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Heyo Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Berliner Charité, bietet das Anlass zu großer Sorge: "Wir sind schon sehr bald an der Grenze des Machbaren", sagt er.

Der Vorstandsvorsitzende sagte, dass derzeit von 442 Betten auf der Intensivstation der Charité bereits 129 mit Corona-Patienten belegt seien. Etwa 70 von ihnen müssten künstlich beatmet werden und müssten deswegen sehr umfangreich betreut werden.