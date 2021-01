Bei Corona-Fall keine Besuche mehr in Pflegeheimen möglich

Änderung in Berlin

Bewohner von Berliner Pflegeheimen dürfen vorerst generell keinen Besuch mehr empfangen, wenn in der Einrichtung mindestens ein Corona-Fall auftritt. Die Maßnahme ist zunächst bis 10. Februar befristet.

Der Schritt sei nötig, um eine zusätzliche "Sicherheitsstufe" einzubauen, bis in den Einrichtungen ausreichender Impfschutz erreicht sei, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Schon jetzt sei das vielfach Praxis in den Pflegeheimen. Nunmehr werde das noch einmal einheitlich geregelt. "Natürlich gibt es Ausnahmen für Demenzkranke oder Sterbenskranke", sicherte Kalayci zu.