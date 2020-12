Besucher dürfen Berliner Senioreneinrichtungen nur noch dann betreten, wenn sie ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen können. Doch die Umsetzung dieser Regeln stellt viele Heime vor Probleme, sagt Alexander Blum, Leiter eines Seniorenzentrums in Hohenschönhausen, im Interview.

Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sich der Senat es einfach gemacht hat oder ob man sagen soll, dass es doch sehr verantwortungslos ist, diese große, gesamtgesellschaftliche Aufgabe auf die Pflegeeinrichtungen abzuwälzen - nämlich dass Aufgaben der gesundheitlichen Dienste, die Angehörigen zu testen, jetzt von den Pflegeeinrichtungen übernommen werden sollen. Das sehen wir deutlich anders. Vor allem haben wir überhaupt nicht die personellen Ressourcen dafür. Das würde uns kolossal überfordern, das können wir niemals in der Realität abbilden. Letztendlich sind die Leidtragenden die Bewohner und die Angehörigen, die sich dann sehr, sehr eingeschränkt an den Festtagen sehen können.

rbb: Herr Blum, wie ist die Situation in Ihrer Caritas-Pflegeeinrichtung angesichts der nun für Besucher verpflichtenden Schnelltests?

Wir können die Strukturen nicht bieten, die da gefordert sind. Dass unsere Mitarbeiter die Angehörigen unserer Bewohner testen, wird in der Praxis nicht funktionieren. Man muss da auch wirklich sehr deutlich sagen, dass der Senat in unseren Augen sehr verantwortungslos gehandelt hat. Denn er lässt die Pflegeeinrichtungen und das Personal damit ziemlich im Stich und allein auf weiter Flur.

Wir haben die Schnelltests schon, aber nur in sehr limitierter Anzahl. Die Tests reichen für die Testung unserer Mitarbeiter, die alle zwei Tage getestet werden müssen, und für die Testung unserer Bewohner. Aber wenn wir jetzt noch im großen Stil auch Angehörige testen würden, würden wir an unsere Kapazitätsgrenzen kommen. Aber man muss ganz klar sagen: Das Hauptproblem ist unsere personelle Situation.

Also sind die Schnelltests selbst gar nicht das Problem? Haben Sie davon ausreichend?

Bei uns kann man keinen Schnelltest kaufen; in den Apotheken gibt es solche Tests, man kann sie sicherlich auch bestellen. Ein Stück weit müssen wir auch auf die Eigeninitiative der Angehörigen setzen, sich da selbst zu informieren, auch wenn wir immer gerne beraten. Da stoßen wir letztendlich an unsere Grenzen.

Kann man das überhaupt als normale Person - in die Apotheke gehen und sich einen Schnelltest besorgen?

Natürlich rufen die ersten an, weil sie es aus den Medien erfahren haben. Wir raten dazu, die Berliner Testzentren aufzusuchen, um dort Schnelltests durchführen zu lassen. Wenn die Angehörigen andere Möglichheiten haben, an Schnelltests oder PCR-Tests zu kommen , ist das natürlich auch richtig. Sie können auch einen Schnelltest mitbringen und sich in unseren Einrichtungen testen, ein Mitarbeiter kann das Testergebnis dann ablesen.

Rufen bei Ihnen nun viele Angehörige an und sind verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie sie nun an Schnelltests kommen können?

In Brandenburg soll es mobile Teams geben, die in Pflegeeinrichtungen die Schnelltests abnehmen können. Wie sieht es in Berlin aus?

Es gibt auch in Berlin diese Teams. Wenn ich richtig informiert bin, sind es zwölf Teams, die für 300 Pflegeeinrichtungen in ganz Berlin zuständig sein sollen. Bei der Differenz hört man ja schon, dass das nie im Leben aufgehen kann. Ich habe für unsere Pflegeeinrichtung schon Anfragen rausgeschickt, damit diese Testteams uns an den Feiertagen unterstützen. Aber ich weiß nicht, wie das ausgehen wird.

Überlegen Sie parallel, wie Sie es personell doch noch einrichten zu können, eine Art Testzentrum an der Pforte, beispielsweise mit Medizinstudenten, hinzubekommen, um Angehörige zu testen?

Wir spielen alle möglichen Szenarien für uns durch und überlegen, wie man die Situation noch bewerkstelligen kann. Aber im Moment ist es so, dass wir so schnell keine tragbare Lösung auf die Beine stellen können und diese Tests leider nicht durchführen können.

So ein Test kostet bis zu 70 Euro. Müssen die Angehörigen das aus eigener Tasche zahlen?

Sicherlich kosten die Tests in den Testzentren Geld, die Schnelltests sind günstiger als die PCR-Tests - das würde ja bei uns reichen. Die Krankenkassen werden selber damit überfordert sein, wenn jetzt da Anfragen kommen. Ich glaube, man hat bei der ganzen Verordnung bezüglich der Testpflicht für Besucher überhaupt nicht daran gedacht. Die Einrichtungen tun das wirklich nicht aus bösem Willen. Wir können es einfach nicht leisten.