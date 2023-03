Paul BRB Dienstag, 07.03.2023 | 18:18 Uhr

Das Paradebeispiel für Lösungen der Umweltprobleme sehe ich jeden Tag in BB und dem zuständigen Umweltminister Herrn Vogel von den Grünen. Ausbau der industriellen Mastbetriebe, ein Einlenken gab es erst wenn die Bewohner:Innen sich stark gemacht haben. Der Tesla Gipfel im Zusammenhang mit dem Pfähle einrammen für den Parkplatz. Resultat: Tesla verspricht sich an Gesetze zu halten. Das beleben von Mooren, wie viele sind es bisher. Die umstrittene Äußerung, in BB sind erst 8 % des Grundwassers durch die Landwirtschaft betroffen. Der angebliche Waldumbau bei gleichzeitiger Verringerung der Forstämter. Das "Niederschlagswassermanagement" , sich strikt dagegen zu wehren, dass Abwasser so reinigen zu lassen, dass es verrieselt werden kann. In BB sinken die Grundwasserstände kontinuierlich. Leider ist der Platz hier zu klein.