Union und SPD sprechen über ihre Vorhaben in der Kultur

Regierungsbildung in Berlin

SPD und CDU setzen ihre Koalitionsverhandlungen in Berlin am Montag fort. Es ist das dritte Treffen der Hauptverhandlungsrunde.



Zunächst soll über Kultur- und Medienpolitik sowie Sportpolitik verhandelt werden. Unter anderem geht es um einen Standort für ein neues Hertha-Stadion. Die Verhandlungsgruppe hatte zuletzt angekündigt, in den nächsten beiden Wochen immer montags, mittwochs und freitags zu tagen.