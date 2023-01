Am 17. Spieltag haben die Berliner dort die Chance, ihren vierten Rang in der Tabelle zu verteidigen und die Hinrunde damit auf einem Champions-League-Platz abzuschließen.

Es ist eine Englische Woche in der Fußball-Bundesliga, die dem 1. FC Union Berlin einen geschäftigen Start ins Jahr 2023 beschert. Vier Tage nach dem 3:1-Sieg gegen Hoffenheim sind die Köpenicker an diesem Mittwoch zu Gast bei Werder Bremen.

Eine Last-Minute-Sieg gegen Hoffenheim und die Verpflichtung von Josip Juranovic sorgten für ereignisreiche Tage bei Union Berlin. Vor dem Spiel in Bremen ist die Frage nach der Stimmung so klarer zu beantworten als die nach der Aufstellung. Von Jakob Lobach

Von der desaströsen 1:7-Niederlage der Bremer beim 1. FC Köln vom vergangenen Wochenende will sich Unions Trainer Urs Fischer dabei nicht täuschen lassen. "Jetzt lassen wir das letzte Spiel weg, ich glaube, da ist einiges schiefgelaufen", sagte der Schweizer am Dienstag auf der Spieltags-Pressekonferenz. Dort lobte Fische lieber Bremens Kompaktheit und Aggressivität, warnte vor hohem Anlaufen und dem frischgebackenen Nationalstürmer und WM-Fahrer Niclas Füllkrug. Mit elf Saisontoren ist Füllkrug einer der Erfolgsgaranten des SV Werder, der mit 21 Punkten aktuell auf Tabellenplatz elf steht.

Bei Union Berlin erhofft man sich am Mittwoch, dass Josip Juranovic ebenfalls seine ersten Schritte zum Leistungsträger und Erfolgsgaranten macht. Nachdem der kroatische WM-Verteidiger erst am Sonntag von Celtic Glasgow verpflichtet wurde, steht er in Bremen nun direkt anstelle von Christopher Trimmel in der Startelf. Dort gibt es im Vergleich zum Hoffenheim noch zwei weitere Änderungen: Stürmer Kevin Behrens ersetzt zunächst Jordan, dazu rotiert Diogo Leite nach seiner Rotsperre für Paul Jaeckel zurück ins Team.

Unions Startelf in Bremen: Rönnow - Leite, Knoche, Doekhi - Gießelmann, Haberer, Khedira, Haraguchi, Juranovic - Behrens, Becker