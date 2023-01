Deutschlands Handballer werden die Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht bei der Weltmeisterschaft ohne Paul Drux bestreiten. Der angeschlagene Rückraumspieler der Füchse Berlin reiste am Donnerstag nicht mit dem Team nach Stockholm, sondern kehrte mit dem Zug zurück in die deutsche Hauptstadt, wie der Deutsche Handballbund mitteilte.

Drux hatte zum Ende der Hauptrunde mit einer Erkältung zu kämpfen. Beim Viertelfinal-Aus gegen Frankreich am Mittwochabend trat er geschwächt an. Somit fehlt Drux für das Spiel gegen Ägypten am Freitag sowie die Partie am Sonntag gegen Norwegen oder Ungarn.

Nachnominiert wurden Lukas Stutzke (Bergischer HC) und Lukas Zerbe (TBV Lemgo).