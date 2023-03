Hertha BSC ist mit einer herben Enttäuschung in die Länderspielpause gegangen. Kapitän Marvin Plattenhardt glaubt jedoch an die mentale Stärke der Mannschaft. Zudem spricht er über seine eigene Zukunft.

Die Stimmung ist gut. Klar, wir haben die Ergebnisse in den letzten Wochen – vor allem auswärts – nicht geholt. Aber ich glaube, dass wir Jungs bewusst weitertrainieren und versuchen, die Dinge umzusetzen, über die wir reden. Wir lassen uns nicht hängen und geben weiter Vollgas.

… die Stimmung in der Mannschaft.

Bei der TSG Hoffenheim hat Hertha BSC alle im Abstiegskampf benötigten Qualitäten vermissen lassen. Um den Klassenerhalt zu erreichen, müssen sich die Berliner in den letzten neun Ligaspielen in mehreren Disziplinen deutlich verbessern. Von Marc Schwitzky

Das ist manchmal schwierig zu erklären, auch im Nachhinein. In Hoffenheim haben wir keine gute Partie gespielt. Wir haben wenig Zweikämpfe gewonnen, hatten kein gutes Stellungsspiel. Klar, du kriegst zwei Elfmeter und liegst 0:2 hinten. Ich glaube, in solchen Spielen ist es entscheidend, auch für die nächsten Wochen, dass wir als Mannschaft diszipliniert bleiben, positiv denken und als Team auftreten.

… die Dinge, auf die es in den nächsten Wochen ankommen wird.

Wir wollen in Freiburg gewinnen, müssen uns dafür bestmöglich auf den Gegner vorbereiten. Bis dahin trainieren wir hart und sprechen gewisse Dinge an, auch in Einzelgesprächen. Wenn die Nationalspieler zurück sind, wird es wichtig sein, dass jeder den Weg mitgeht.