Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat vor der Mitgliederversammlung am kommenden Sonntag einen ungewöhnlichen Ausfall zu beklagen. Nach einem Unfall auf der Geschäftsstelle wurde Präsident Kay Bernstein am Dienstagnachmittag in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert. Das teilte der Klub am Mittwoch auf seiner Webseite und per Pressemitteilung mit.