Nenad Bjelica ist neuer Trainer des 1. FC Union Berlin. Das gab der Verein am Sonntagmittag bekannt. Der Kroate spielte selbst in der Bundesliga, coachte zuletzt den türkischen Erstligisten Trabzonspor und wird nun Nachfolger von Urs Fischer. rbb|24 überträgt die Vorstellung des neuen Trainers ab etwa 16 Uhr im Livestream.

Der 52 Jahre alte Kroate war bis Mitte Oktober Trainer beim türkischen Erstligisten Trabzonspor. Mit Dinamo Zagreb und Austria Wien sammelte er zudem bereits Champions-League-Erfahrung. Bjelica arbeitete länger in Österreich und spielte in Deutschland für den 1. FC Kaiserslautern. Union legt viel Wert darauf, dass der Cheftrainer Deutsch spricht.

"Wir haben mit Nenad Bjelica einen erfahrenen Trainer für uns gewinnen können, der erfolgreich in verschiedenen Ländern gearbeitet hat. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie er unsere Mannschaft führen möchte und welche Art Fußball sie spielen soll; ihm vertrauen wir die Aufgabe an, sie wieder zum Erfolg zu führen", wird Präsident Dirk Zingler in einer Vereinsmitteilung zitiert.

"Union ist ein sehr gut geführter Klub in einer der Top-Ligen in Europa", sagt der neue Trainer Bjelica. "Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft aus einer schwierigen Phase herauszuführen und ihre Stärken wieder zur Geltung zu bringen. Auf diese Herausforderung freue ich mich." Seine Erwartungen an den Spielstil mit den Eisernen beschreibt Bjelica so: "Ich möchte gut organisierten, aktiven und dominanten Fußball sehen und Spieler, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Daran werden wir ab sofort gemeinsam arbeiten."