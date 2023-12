Versuch einer Vorhersage - So wird das Sportjahr 2024 - ganz bestimmt

So 31.12.23 | 13:11 Uhr | Von Ilja Behnisch

Bild: imago images

"Wer richtig tippt, hat keine Ahnung von Fußball", sagte Franz Beckenbauer einst. Und auch sonst sind Prognosen im Sport eher mit Vorsicht zu genießen. Grund genug, gleich ein ganzes Jahr zu orakeln. Von Ilja Behnisch

Januar

Das Sportjahr beginnt mit einem Paukenschlag: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft siegt bei der Heim-EM - dank der Bob-Hanning-Schule aka Nachwuchsarbeit der Füchse Berlin. Denn im Finale gegen Dänemark wirft ausgerechnet Jungfuchs Nils Lichtlein den Siegtreffer. Aus Dankbarkeit über die Verdienste des 25-Stunden-am-Tag-Arbeiters Hanning vergibt die Handball-Bundesliga den Meistertitel daraufhin ad hoc und ehrenhalber in die deutsche Hauptstadt. Im Taumel der Gefühle posiert der Geschäftsführer und Jugendförderer Hanning (in Arbeitsstunde 26) auf Wunsch einer Boulevard-Zeitung als siegreicher Napoleon. Wenig später bereut er die Aufnahme zutiefst - die gewählte Jacke war nicht bunt genug.

Februar

Rund um den Super Bowl LVIII am 11. Februar kommt es zu diplomatischen Verstimmungen. In den brandenburgischen Ortschaften Kackrow (Spree-Neiße), Pitschen-Pickel (Dahme-Spreewald) und Ranzig (Oder-Spree) hat nachweislich kein einziger Einwohner das Finale um die Weltherrschaft im American Football verfolgt. Der prompt einbestellte deutsche Botschafter in den USA kann die Situation zum Glück mit einem Gastgeschenk entschärfen. Achim Mentzels 2010er-Hitalbum "Meine Lieblingsworte heißen Sahnetorte" galt bis dahin im Großraum Washington als vergriffen.

März

Der März hat 31 Tage. Ein Umstand, der von Union Berlins Präsident Dirk Zingler in einem offenen Brief ausdrücklich begrüßt wird: "Wir sind kein Verein, der sich ständig anpasst."

April

Die Eisbären Berlin holen den dritten Meister-Titel in den letzten vier Jahren und gewinnen dabei in den Playoffs sogar mehrfach Heimspiele. Der traditionell defensive Gesichtsausdruck von Erfolgs-Coach Serge Aubin beim Empfang im Roten Rathaus verrät: keine Pointe.

imago images/Jan Huebner Leistungsträger und Publikumsliebling - Fabian Reese steht für die neue Hertha und das moderne Berlin Hertha-Neuzugang Fabian Reese hat sich in kürzester Zeit zum Leistungsträger und Publikumsliebling entwickelt. Das liegt an seinem beispielhaften Eifer auf dem Platz, aber auch seiner großen Identifikation mit Berlin. Von Marc Schwitzky

Mai

Auch die BR Volleys gewinnen einmal mehr den deutschen Meistertitel. Einmal mehr im Finale gegen Friedrichshafen. Einmal mehr in Endspielen, deren mehr als deutlicher Ausgang so überraschend kommt wie das Ende der Tagesschau. Weshalb Volleys-Manager Kaweh Niroomand im entscheidenden dritten Spiel schon nicht mehr vor Ort ist. Stattdessen steht der schnittige 71-Jährige für eine rbb-Produktion vor der Kamera. Als Double des Hollywood-Stars glänzt er im 13-Teiler "Leben und Wirken George Clooneys in Oberbarnim". Derweil siegt Bundesliga-Rückkehrer Hertha BSC im DFB-Pokal-Finale mit 5:3 gegen den 1. FC Saarbrücken. Neu-Nationalspieler Fabian Reese erzielt alle fünf Tore für die Berliner. Dessen Trainer Pal Dardai zeigt sicher hinterher zwar vordergründig zufrieden ("Schöner Tag für Mannschaft, für Fans. Für mich egal, bin nur kleiner Pal") mahnt aber auch: "Er muss noch viel lernen. So wie alle Jungs. Defensiv war das heute keine Dardai-Mannschaft. Ich sage immer: Ein Gulasch schmeckt nur so gut wie sein Fleisch!"

IMAGO/camera4+ Alba-Fangruppe Block 212 - "Es geht darum, ein Erlebnis zu schaffen" Ultras kennt man aus dem Fußball. Wie funktioniert leidenschaftliche Klub-Liebe in einer Randsportart? Zu Besuch im Block 212 in der Arena am Ostbahnhof, wo eine Fangruppe bei den Basketballern von Alba Berlin den Ton angibt. Von Shea Westhoff

Juni

Nach einem eher ruckligen Saisonstart und dem obligatorisch frühen Ausscheiden aus der Euroleague (Strauß Trockenblumen für ansehnliche Offense inklusive) kommt Alba Berlin rechtzeitig zu den Playoffs in der Bundesliga ins Rollen und bis ins Finale. Gegen das Überraschungsteam von Ratiopharm Ulm ist dann jedoch kein - Achtung - Kraut gewachsen. Alba nimmt es gelassen und bucht für die Saisonabschluss-Reise nach Sargleben (Prignitz) Ulms Maskottchen "Spass" (Basistarif 149 Euro inkl. MwSt pro Stunde). Einstimmiges Urteil bei Abreise: Hält nicht, was es verspricht.

Juli

Nach exakt 7.293 Artikeln "Was der Fußball vom Handball lernen kann" ist es endlich soweit: Der Fußball hat vom Handball gelernt. Deutschland holt den Titel bei der Heim-EM. Siegtorschütze beim 1:0-Erfolg im Finale über die Türkei im Berliner Olympiastadion ist Fabian Reese, der anschließend zum deutschen Kulturgut erklärt wird und als Vorsichtsmaßnahme nie wieder Profi-Sport betreiben darf. Bitter. Die eine Woche später beendete Tour de France verzichtet auf deutsche Erfolge, kommt dafür ohne Doping-Fälle aus. Hahahahahaha. Spaß.

August

Nachdem Oliver Ruhnert, Union Berlins Geschäftsführer Sport, die Versäumnisse der letzten Sommer-Transferperiode zu korrigieren versucht, beantragt der Klub eine Erweiterung des Internets. Die Kurz-Biographien der doch zahlreichen Neuzugänge haben sonst keinen Platz. Kapitän Christopher Trimmel, der zwischendurch aufgrund abnehmender Spielzeiten mit einem Wechsel liebäugelte, verlängert derweil bis 2051.

imago images/Beautiful Sports Hertha-Präsident Kay Bernstein - 500 erste Dates Seit 500 Tagen ist Kay Bernstein nun Präsident bei Hertha BSC. Die Stimmung im und um den Verein ist seither erheblich besser geworden. Auch, weil Bernstein häufig so wirkt, als sei er erst seit gestern im Amt. Dabei gibt es durchaus Kritik. Von Ilja Behnisch

September

Nachdem gerichtlich geklärt wurde, dass das Profi-Sportverbot für Fabian Reese nur in Deutschland rechtskräftig ist, wechselt er für 179 Millionen Euro zu Manchester City. Hertha ist auf einen Schlag saniert, Präsident Kay Bernstein gibt zu Protokoll: "Mein Plan ist aufgegangen!"

Oktober

Nach sechs Niederlagen am Stück trennt sich Union Berlin von Trainer Nenad Bjelica. Begründung des Vereins: Vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach wolle man dem neuen Übungsleiter mit einem obligatorischen Sieg gegen die Elf vom Niederrhein einen guten Start ermöglichen. Man bleibe aber Freunde und danke sehr für die erfolgreichen Relegationsspiele gegen den Hamburger SV. Bei der Suche nach einem Nachfolger geht Union ungewohnt progressive Wege und verlässt sich auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Auf seiner Antritts-Pressekonferenz macht der neue Trainer Mladen Krstajic einen gelösten Eindruck ("Freue mich, hier zu sein!").

IMAGO/Pro Shots Eisschnellläuferin im Interview - "Dann könnte es sein, dass Claudia Pechstein ihre Karriere beendet" Die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein möchte in Inzell ihren 43. deutschen Meistertitel gewinnen. Wie lange die 51-jährige Olympiasiegerin weitermachen will und warum sie sich um den Eisschnelllauf sorgt, verrät Sie im exklusiven Gespräch.

November

Die 52 Jahre alte Claudia Pechstein holt ihren 44. deutschen Meistertitel im Eisschnelllauf. Eine Umbenennung ihrer Parade-Strecke über 5.000 Meter in Große-Runde wird dennoch abgelehnt.

Dezember

2024 endet erwartbar: Hertha BSC führt die Bundesliga-Tabelle an. Aber auch das traditionelle Weihnachtssingen im Stadion An der Alten Försterei ist wieder ein voller Erfolg. Erst im Nachgang kommt es zu unschönen Szenen. So werden bei Aufräumarbeiten die Überreste einer veganen Wurst entdeckt. Zudem werden Ohrenzeugen-Berichte laut, nach denen während der Veranstaltung vereinzelt gegendert worden sein soll. Union-Präsident Zingler verspricht in seiner Weihnachtsansprache auf AFTV bedingungslose Aufklärung. Frohes Neues.