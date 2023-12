So will Nenad Bjelica den 1. FC Union taktisch verbessern

Deshalb gab es viel Kritik. Bjelica sei ein Nobody, sagte etwa "Sky"-Experte Lothar Matthäus. Schon vor Bjelicas erstem Spiel meldete er Zweifel an, ob er als Bundesliga-Neuling der Aufgabe bei Union gewachsen sei.

Wie er das taktisch angehen will, zeigte Bjelica bei seinem Debüt in der Champions League gegen Braga: Aus Urs Fischers 5-3-2 machte der neue Trainer ein 4-1-4-1-System. Der Plan: Union sollte besser gestaffelt sein, um weiter vorne den Ball zu gewinnen und durch die doppelte Besetzung auf der Außenbahn zu mehr Torchancen kommen.

Nenad Bjelica wird neuer Cheftrainer des 1. FC Union. Obwohl er als Trainer in Deutschland noch völlig unbekannt ist, trat er bei seiner Vorstellung selbstbewusst auf. Der Kroate setzt auf Disziplin und will dominanten Fußball spielen. Von Till Oppermann

Vielleicht war Bjelica auch deshalb froh, dass Unions Auswärtsspiel gegen den übermächtigen FC Bayern München am vergangenene Wochenende nicht stattfinden konnte. "Die Spielabsage hat uns gutgetan", sagte er im Interview bei "Sky". Seine Spieler konnten sich erholen und er die Zeit nutzen, um ihnen klarzumachen, was er erwartet.

In den öffentlichen Trainings-Einheiten setzt Bjelica auf verschiedene offensive Spielformen. Immer wieder ging es darum, schnell in die Tiefe zu spielen und wie die Spieler auf eigene und gegnerische Ballverluste reagieren.

Gerade in diesen Umschaltsituationen ist Union in dieser Saison defensiv zu anfällig und offensiv zu ungefährlich. Das Tabellenschlusslicht ist mit Mainz die einzige Mannschaft der Liga, die noch nicht nach einem gegnerischen Ballverlust getroffen hat. Das soll sich ändern – am besten schon gegen Borussia Mönchengladbach, wenn Union erstmals seit dem ersten Spieltag zu Hause an der Alten Försterei punkten will.