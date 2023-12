Hertha BSC hat allen Grund selbstbewusst in das Heimspiel am Samstag gegen den VfL Osnabrück zu gehen, ist das Team von Pal Dardai doch wettbewerbsübergreifend acht Pflichtspiele ohne Niederlage. Hertha Trainer Pal Dardai geht trotzdem davon aus, "dass wir unsere letzten Reserven bringen müssen, um drei Punkte zu holen". Mit einem Sieg könnte Hertha bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz 3 heranrücken.