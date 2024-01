Im nördlichsten Skisprungzentrum Deutschlands fand vor 100 Jahren der erste Märkische Wintersporttag statt. Am Sonntag soll in Bad Freienwalde daran erinnert werden - mit bis zu über 60 Meter weiten Sprüngen. Auch Beginner können mitmachen.

Wintersportfans treffen sich am Sonntag in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) zum 22. Märkischen Wintersporttag in der Skisprunganlage am Papengrund – 100 Jahre nach dem ersten Treffen. Dort wird es laut dem Wintersportverein 1923 Bad Freienwalde (WSV 1923) ab 10 Uhr vier Skispringen-Durchgänge geben. Athletinnen und Athleten sollen bei den Vereinsmeisterschaften auf mehreren Schanzen ihr Können zeigen.

Der Wintersport hat in der als Kurort bekannte Stadt eine lange Tradition, die in den 20er-Jahren begann. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Skisprunganlage in Bad Freienwalde zunächst ausgebaut, doch vor etwa 50 Jahren kam sie zum Erliegen. Im neuen Jahrhundert wurde sie wiederbelebt, die Wintersporttage finden seitdem regulär statt.