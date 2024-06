Fanfeste in Berlin bleiben am Dienstag wegen Unwettergefahr geschlossen

Wetterexperten erwarten am Dienstag starken Regen, Gewitter und Sturm. Beide Berliner Fanfeste zur Fußball-EM werden deshalb vorsorglich geschlossen. Die Fanmeile in Potsdam bleibt nach derzeitigem Stand geöffnet.

Die beiden Berliner Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstag bleiben aufgrund der aktuellen amtlichen Unwettervorwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag geschlossen. Die Besucher, die sich bereits auf der grünen Kunstrasenfläche auf der Fanmeile am Brandenburger Tor befinden, werden bis 16 Uhr vom Gelände geleitet, teilte der Veranstalter am Dienstagmittag mit. Die Fanmeile in Potsdam bleibt nach derzeitigem Stand geöffnet.