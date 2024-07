Am 10. September 2023 habe er selbst wie auch viele andere dabei zusehen dürfen, "wie umwerfend, wie unbeschwert und wie wunderschön sich die Freude zeigte", erinnerte sich der Bundespräsident an den sensationellen WM-Sieg der deutschen Basketballer vor fast einem Jahr. Fünf der zwölf Spieler im Kader stammen aus Berlin oder haben zumindest für Alba Berlin gespielt.

Er sei sehr froh, die damalige Freude "auch in Silber gegossen und damit verewigt" an die Mannschaft weiterzugeben, betonte Steinmeier - kurz bevor er die höchste Auszeichnung im deutschen Sport dem stolzen Schröder in die Hand drückte. Die Ehrung bedeute ihm und seinen Mitspielern "sehr viel", sagte der 30-Jährige, der anders als "der Herr Steinmeier" jedoch keine Rede vorbereitet hatte.

Er freue sich, sagte Steinmeier, "wenn diese Orden Ihnen den nötigen Schwung geben, bevor Sie bald zu den Olympischen Spielen aufbrechen, um wieder gemeinsam - auch mit Ihrem Trainer - alles zu geben."

Zwei abschließende Vorbereitungsspiele gegen Japan am Freitag in Berlin und gegen das Starensemble der USA am 22. Juli in London stehen noch auf dem Programm, bevor es in der olympischen Gruppenphase im Spielort Lille zu den Duellen mit Japan (27. Juli), Brasilien (30. Juli) und Gastgeber Frankreich (2. August) kommt.