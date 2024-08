Union Berlin verstärkt seine Offensive. Die Köpenicker gaben am Dienstag die Verpflichtung von Wooyeong Jeong bekannt. Der Südkoreaner wechselt per Leihe von Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart zu den Eisernen. Wie die Schwaben mitteilten, wird Jeong für die laufende Saison, also bis nächsten Sommer nach Berlin ausgeliehen.

Der 24-Jährige spielte in Deutschland bereits für die 2. Mannschaft von Bayern München, sowie für den SC Freiburg und eben Stuttgart. Insgesamt kommt er bislang auf 111 Bundesligaspiele und 19 Scorerpunkte.