So 29.09.24 | 16:12 Uhr

In der Regionalliga Nordost hat die VSG Altglienicke am Sonntag einen Auswärtssieg geholt. Die Berliner setzten sich bei der BSG Chemie Leipzig mit 3:0 (1:0) durch und sind somit wettbewerbsübergreifend seit sechs Spielen ungeschlagen.

BFC gibt Sieg spät aus der Hand, Viktoria verliert in Jena

Vor 4.133 Zuschauern präsentierten sich die Gäste im Alfred-Kunze-Sportpark von Beginn an spielbestimmend. Trotz vieler Chancen dauerte es aber bis kurz vor der Pause, dass die VSG in Führung gingen: Der stark aufgelegte Eren Öztürk traf in der 43. Minute.

Zurück aus der Kabine fackelten die Berliner dann nicht lang und bauten den Vorsprung durch Grace Bokake aus, der den herauseilenden Leipziger Keeper überlupfte (47.). Den Schlusstreffer zum verdienten 3:0 markierte Arnel Kujovic kurz vor dem Abpfiff (89.). In der Tabelle klettert die VSG durch den Sieg auf Rang sieben.