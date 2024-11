Bernd Henke - Member Of IFFHS 14770 Brandenburg an der Havel Donnerstag, 21.11.2024 | 16:56 Uhr

„Bei der Eintracht herrscht auf jeder Position ein großer Konkurrenzkampf“, erklärt Tanja Pawollek„ die coole Freundin von Cara Bösl. Auf ihrer Position hat sich Lisanne Gräwe mit 21 Jahren zur wichtigen Stammspielerin entwickelt und jüngst in der deutschen Nationalmannschaft debütiert,



Aber als Teamplayer sei sie es gewohnt, in jedem Training und in jedem Spiel 100 Prozent zu geben. „Ich nehme den Konkurrenzkampf an. Mehr liegt nicht in meiner Hand.“ In der polnischen Nationalmannschaft war Pawollek gegen Rumänien Ende Oktober schon wieder dabei



Wirklich weg schien Pawollek nie. Zwar tragen derzeit Laura Freigang und Sara Doorsoun im Wechsel die Binde der Spielführerin. Doch in Gesprächen wird hervorgehoben, dass alle weiterhin Pawollek in dieser Rolle sehen. „Natürlich ist das etwas Schönes und pusht“, sagt sie. Mal sehen, ob Tanja in Berlin einige Spielminuten erhält.