Union Berlin will Heimschwäche der Wölfe ausnutzen und zwei Serien beenden

Do 21.11.24 | 20:50 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat noch nie beim VfL Wolfsburg gewonnen - das soll sich am Samstag ändern. Der VfL steht in der laufenden Bundesliga-Saison zwar noch ohne Heimsieg da, doch die Formkurve zeigt nach oben - auch dank einer "algerischen Rakete".

Nach den ersten zehn Spieltagen der Bundesliga-Saison 2024/25 belegt der VfL Wolfsburg mit 12 Punkten den 12. Platz - Niemandsland. "Der 12. Platz ist natürlich ganz graues Mittelmaß", sagt Lars Vollmering, der den Verein seit knapp 40 Jahren als Fan, Blogger und Podcaster begleitet. "Man muss das aber einordnen. Vor allem hat diese durchwachsene Zwischenbilanz etwas damit zu tun, dass wir noch kein Heimspiel gewonnen haben."

Die Mannschaft habe es noch nicht bekommen, eine gewisse Konstanz in die eigenen Leistungen zu bekommen. Zumal Wolfsburg auch zu häufig Führungen aus der Hand gegeben habe, so Vollmering. Allerdings sei die etwas unzufriedenstellende Bilanz auch darauf zurückzuführen, dass das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl mit einer Verletzten-Misere zu kämpfen hatte und hat. "Gerade im Kreativbereich ist ein Spieler wie Lovro Majer jemand, der uns massiv fehlt."

Immerhin: Seit einem Monat haben die Wölfe nicht mehr verloren, in diesem Zeitraum einen Sieg und zwei Remis in der Liga eingefahren und in der 2. Runde des DFB-Pokals Borussia Dortmund ausgeschaltet.