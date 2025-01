Die Erwartungen an die deutsche Handball-Auswahl vor der anstehenden Weltmeisterschaft in Dänemark, Kroatien und Norwegen (14. Januar bis 02. Februar) sind immens. Selbst schuld, könnte man der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason vorwerfen: Das DHB-Team bot im vergangenen Jahr erst eine mitreißende Heim-EM, bei der es bis ins Halbfinale vorstieß , und gewann gut sechs Monate später in Paris die Olympische Silbermedaille.

"Was drin ist, werden wir erst im Laufe des Turnierverlaufs sehen. Wir müssen uns auch genauso wie bei Olympia in den Flow spielen. Und dann ist mit der Mannschaft viel drin", sagt Rückraumspieler Nils Lichtlein, der als einziger deutscher Spieler der Füchse Berlin zur WM reist. "Aber man muss halt auch erstmal seine Aufgaben machen."

Seine Aufgaben erledigen - daran haperte es bei den beiden Testspielen gegen Brasilien. Das erste Aufeinandertreffen gewann die Auswahl um Kapitän Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) am Donnerstag mit 32:25, überzeugte dabei allerdings nur im zweiten Durchgang. In der WM-Generalprobe am Samstag mühten sich offensivschwache deutsche Handballer dann zu einem 28:26-Sieg. "Ich bin natürlich nicht zufrieden mit unseren Spielen, mit keinem von beiden. Wir hatten in beiden Spielen sehr unterschiedliche Phasen, mal sehr gut, mal sehr schlecht", sagte DHB-Coach Alfred Gislason.

Er sah am Samstag eine in Teilen unkoordinierte Offensive, der im Abschluss die Schärfe fehlte. Alarmierend war zudem die teils schläfrige Defensivarbeit, die Schlussmann Andreas Wolf zu lautstarken Weckrufen in Richtung Mitspieler veranlasste.