U21-Weltmeister Lichtlein hatte vor gut einem Jahr sein Debüt bei den Herren gegeben und an der Europameisterschaft im Januar 2024 teilgenommen. Spätestens am Morgen des ersten Spiels gegen Polen (15. Januar) muss Gislason den endgültigen Kader der 18 Spieler benennen.

Mit Nils Lichtlein, Max Beneke und erstmals auch Tim Freihöfer hatten drei Füchse-Spieler zum 35er-Kader gehört, aus dem Bundestrainer Gislason seine WM-Fahrer auswählte.

Der 22 Jahre alte Lichtlein hatte sich in der Bundesliga bei der Niederlage seiner Füchse am Montag bei der SG Flensburg-Handewitt allerdings erst kürzlich an der Schulter verletzt. Seinen MRT-Termin hat er am Dienstag, wie Gislason sagte.