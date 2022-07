Zwei Wochen nach dem Brand in der Lieberoser Heide werden erneut Forderungen laut, auf dem Gelände mehr vorbeugend zu tun. Denn schon nach dem Feuer 2019 ist laut Amtsdirektor nur wenig passiert. Von Aline Lepsch

Amtsdirektor Bernd Boschan (parteilos) kritisiert, dass seit dem letzten Feuer 2019 nicht wirklich viel in puncto Brandschutz passiert sei. "Wir haben nach wie vor offene Positionen aus der Waldbrandschutzkonzeption, die im Ergebnis der Jahre 2017, 2018 und 2019 erarbeitet wurde - aber leider nicht umgesetzt wurde."

Auch fast zwei Wochen, nachdem der Waldbrand in der munitionsbelastete Lieberoser Heide größtenteils gelöscht ist , ist der Einsatz noch nicht abgeschlossen. Immer noch sind Feuerwehrleute rund um die Uhr vor Ort, immer wieder finden sie Glutnester im staubtrockenen Boden, die wieder aufflammen. Die Temperaturen sind hoch , die Waldbrandgefahr auf der höchsten Stufe 5 [ mluk.brandenburg.de ].

Beim jüngsten Brand hätten die Einsatzkräfte feststellen müssen, dass der Wegebau unzureichend sei, so Boschan. Die Feuerwehrleute seien nicht an die Stelle gekommen, an die sie gemusst hätten, um den Brand einzudämmen. Der Amtsdirektor fordert deshalb die Waldbesitzer auf, den Wegebau voranzutreiben. Es ist der erste von mehreren Kritikpunkten, die Boschan aufzählt. Ein Dauerthema sind auch die Löschbrunnen. Es gibt laut dem Amtsdirektor nicht genügend Tiefbrunnen. Außerdem sei "die Leistungsfähigkeit dieser Tiefbrunnen leider beschränkt".

Zudem sehe er "dringenden Handlungsbedarf", um für die Sicherheit der Bewohner in der Nähe der Lieberoser Heide zu sorgen. "Wir haben wieder feststellen müssen, dass uns die Sorge umhertreibt, wenn die fehlenden Waldbrandschutzstreifen unsere Bürger nicht schützen." Boschan fordert den Landesbetrieb Forst auf, zugesagte Schutzstreifen einzurichten und zu pflegen. "Und ich erwarte auch eine weitere Unterstützung der kommunalen Ebene hinsichtlich der Ausstattung mit Feuerwehrtechnik."

Was beim aktuellen Brand in der Lieberoser Heide aber sehr gut funktioniert habe, besser als beim Brand 2019, sei die Zusammenarbeit unter den Kreisen, so Boschan. Viele Einsatzkräfte seien schnell vor Ort gewesen sowie koordiniert, zugeteilt und wieder ausgetauscht worden.