"Pirrlliepausen" baden wieder im Senftenberger See

Bei nur zwei Grad Wassertemperatur sind 16 Männer und Frauen des Winter-Schwimmvereins "Pirrlliepausen" an Heiligabend in den Senftenberger See gestiegen.

Mit roten Zipfelmützen schwammen beziehungsweise plantschten die Winterbader ein paar Minuten lang in dem fast eiskalten Wasser. "Leider ist das Wetter heute sehr nass und trübe", sagte Vereinssprecher Frank Vogel bei dem Treffen. "Mehr Spaß macht es bei Sonne und blauem Himmel und wenn man sich sein Badeloch in den zugefrorenen See hacken muss."