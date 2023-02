Nach dem Ende der Kohleförderung soll aus dem Tagebau Welzow Süd (Spree-Neiße) ein riesiger See entstehen. Das sieht der aktuelle Braunkohleplan vor, der auch die Nachnutzung der Grube regelt. Auf Details müssen die Einwohner von Welzow allerdings noch länger warten, wie die gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg am Donnerstagabend klarmachte.



Die Landesplanung stellt unter anderem Raumordnungspläne, aber auch Braunkohle- und Sanierungspläne auf. Am Donnerstagabend informierte sie in Welzow über den weiteren Verlauf der Planungen. Fest steht laut Landesplanung bisher, dass die Kohlegrube nach dem Abbau zu einem See werden soll. Eine andere Form der Nachnutzung sei nicht möglich, hieß es. Unklar ist allerdings, ob es beispielsweise mehrere kleine Seen geben soll oder einen großen - oder auch ob es ausreichend Wasser in der Lausitz für die Flutung gibt.