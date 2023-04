Niedersorbisch ist ab sofort in Microsoft-Produkten verfügbar. Wie das Witaj-Sprachzentrum am Montag mitteilte, ist es ist nach Obersorbisch die zweite Minderheitensprache in Deutschland, die dort genutzt werden kann. Verfügbar ist sie den Angaben zufolge etwa im Microsoft Translator, in der Suchmaschine Bing und in Office.

Niedersorbisch wird vor allem im brandenburgischen Teil der Lausitz gesprochen, im sächsischen Teil ist es Obersorbisch.