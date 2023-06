Das Tötungsdelikt in Kroppen (Oberspreewald-Lausitz) ist offenbar in Teilen aufgeklärt. Nach Angaben der Polizei ist der 67-jährige Mann für die tödlichen Verletzungen der Frau verantwortlich. "Das ist der aktuelle Ermittlungsstand der Mordkommission", sagte der Sprecher der Polizeidirektion Süd in Cottbus, Maik Kettlitz, am Donnerstag dem rbb. Das sei ein Zwischenergebnis der Obduktion. Weitere Informationen nannte er nicht.

Die Obduktion habe auch ergeben, dass es sich bei der Frau um die 48-jährige Ehefrau des Mannes handle, so Kettlitz. Ein endgültiges Ergebnis der Obduktion werde es voraussichtlich am Freitag geben.