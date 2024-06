An der Tanke in Brandenburg

Fast jeder kommt mal an der Tanke vorbei. Zwei rbb|24-Reporter sprechen Leute an der Zapfsäule in Brandenburg an und fragen, was sie umtreibt. Heute: eine leidenschaftliche Reiterin, die bei den Bauernprotesten das erste Mal demonstriert hat.

rbb|24 will mit den Gesprächsprotokollen, die "an der Tanke" entstanden sind, Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben die Meinungen der Gesprächspartner wieder.

Alles in Ordnung! Mein Jahr lief bisher gut, würde ich sagen. Ohne besondere Vorkommnisse, ohne schlimme, tragische Ereignisse. Also, alles in Ordnung. Sie war gerade auf dem Weg ins Tankstellen-Häuschen und bleibt etwas zögerlich davor stehen. Ihre Antworten sind zunächst etwas vorsichtig. Na ja, es wird noch einen Höhepunkt geben. Wir haben eine Reitananlge und veranstalten in diesem Jahr das erste Reitturnier. Das wird unser Höhepunkt. Da arbeiten wir irgendwie schon das ganze Jahr drauf hin - mit sämtlichen Vorbereitungen und allem, was dazu gehört.

Wir mussten für das Turnier viele Sponsoren sammeln, damit wir nicht so tief in die eigene Tasche greifen müssen. Damit die Reiter, die was gewinnen, Gelder kriegen und Ehrenpreise. Das war der schwierigste Teil, weil in der heutigen Zeit wenig Leute - auch wenig Firmen - noch bereit sind, was zu geben.

Ansonsten muss jetzt natürlich organisiert werden, dass wir genug Leute haben, die die Sprünge aufbauen, sich um Essen kümmern, auf den Bierwagen stehen, die Kuchen backen und am Ende den Kuchen verkaufen. Und dann noch die Fachleute für den Tag - dass ein Krankenwagen da ist, dass Sanitäter da sind, Leute, die berechtigt sind, so einen Springparcours aufzubauen und all das.