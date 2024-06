Robespierre Berlin Donnerstag, 27.06.2024 | 10:05 Uhr

Bin in allen Punkten völlig Ihrer Meinung .Man erinnere sich an die angezettelten Diskussionen und Hetze von Merz und Linnemann , als das Bürgergeld um knapp 61 EUR erhöht werden sollte.Den Armen so viel wie möglich kürzen , sich selber wie immer die Taschen vollstopfen. 635,50 EUR monatlich (!) bekommt ein Abgeordneter nun ab Juli mehr. Wegen Bedürftigkeit ???

Wer sich mal so richtig aufregen möchte , kann bei Wiki nachlesen , was noch zusätzlich so alles erstattet wird .

Für : 1. Büroausstattung/Konto für Sachleistungen ; 2. Kostenpauschale ; 3. Mitarbeiter ; 4. Reisekostenerstattung.

( Link : https://de.wikipedia.org/wiki/Abgeordnetenentschädigung )

Das ist insgesamt ein unfassbarer Kostenapparat pro Abgeordnetem/Abgeordneter.

Für welche Leistung eigentlich ?

IT ,Wohnungsbau,Verwaltungen,Verkehrswesen ,Energie ???