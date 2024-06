Solch einen Luxus erlebte Hertha BSC am Sonntag bei dem ersten Testspiel der Saisonvorbereitung beim FSV Bernau nicht: Strömender Regen hatten dem Platz des Landesligisten so zugesetzt, dass er mit fortlaufender Zeit immer schwieriger zu bespielen war. Das Debüt von Hertha-Trainer Cristian Fiél fiel jedoch nicht ins Wasser - und endete in einem 7:0-Kantersieg. Aber interessanter als das eigentliche Ergebnis sind erste Erkenntnisse darüber, wie Fiél Hertha künftig spielen lassen will – sowohl mannschaftstaktisch als auch auf individueller Spielerebene.

Dass das Wetter einen gehörigen Einfluss auf ein Fußballspiel haben kann, war zuletzt am Samstagabend in Dortmund zu beobachten, als das EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark zwischenzeitlich aufgrund von massivem Unwetter unterbrochen werden musste. Der qualitativ hochwertige Rasen in Dortmund verfügte trotzdem über eine so gute Drainage, dass danach ganz normal weitergespielt werden konnte.

Der Aufbau im 2-3 funktioniert so, dass die Innenverteidiger den Ball halten, mit ihm allmählich ins Mittelfeld laufen und so den Gegner locken, ins Pressing zu gehen. Sobald der Gegner dadurch sein Positionsspiel aufgibt, ergeben sich Lücken für eigene Pässe – eben auf die Außenverteidiger oder das zentrale Mittelfeld. Ansätze hiervon waren gegen Bernau gut zu erkennen.

Auch die Dominanz, die Herthas neuer Trainer permanent ausüben will, wird nicht daran gemessen, möglichst nahe an die 100 Prozent Ballbesitz zu kommen, sondern in jeder Spielphase Kontrolle zu haben. Gegen Bernau hielt Hertha den Ball nicht sonderlich lange in unnützen Räumen, sondern spielte – sobald die erste gegnerische Pressinglinie überspielt war – äußerst schnell nach vorne ins letzte Drittel. Teilweise reichten zwei gezielte Pässe dafür. Dort warteten in der 2-3-5-Formation in Ballbesitz gleich fünf Abnehmer, ob auf den Flügeln oder im Zentrum.

Diese überlegte, aber sehr direkte Spielweise ist stark an de Zerbi und die Arbeit von Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart angelehnt. So strahlte Hertha mit fünf erzielten Toren vor allem in Halbzeit eins große Gefahr aus. Der Gegner wurde überrollt und nicht von Ballbesitz eingeschläfert. "Die Art und Weise, wie die Tore gefallen sind, hat mir gefallen", so Fiél nach Abpfiff.