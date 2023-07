Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 115 am Ortseingang von Lübben (Dahme-Spreewald) ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann habe vor einer Polizeikontrolle ausweichen wollen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd dem rbb.

Der Autofahrer sei zuvor bereits Polizisten aufgefallen, weil das Fahrzeug als in Potsdam gestohlen gemeldet worden war, so der Sprecher. In Höhe des Bahnübergangs Lübben sollte der Mann laut Polizei schließlich für eine Kontrolle angehalten werden. Er sei aber ausgewichen und mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt.



Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße 115 an der Unfallstelle voll gesperrt. Auf den Bahnverkehr auf der Strecke Cottbus-Berlin in der Nähe habe der Unfall keine Auswirkungen, so die Polizei.