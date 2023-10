Hmm Drohnhausen ohne solar Freitag, 27.10.2023 | 00:32 Uhr

Da sagt der Arzt 'Das ist ein dringender Fall, Blutprobe sofort nach Paris'? Zweck / Vorteil erschließt sich mir nicht. Drohenflüge und Bundesflugrecht? Also Höhe, Route etc. etc., Kollisionsgefahr? Ding fällt doch runter, was ist mit der dringenden Blutprobe? Wer startet die, wer landet die, selbst bei eingebauter Kamera? Steht da dann auch noch ein Disclaimer drauf? Wer die Drohne erhält ohne der eigentliche Empfäner zu sein ..... aber da ja heute ein Arzt per Telemedizin, zumindest eingebildeten Kranken, die Wirbelsäule einrenken werden können soll ....