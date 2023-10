Neue Schutzwand soll Hochwasser in Guben verhindern

Eine neue Schutzwand soll in Guben (Spree-Neiße) zukünftig verhindern, dass die Neiße im Fall eines Hochwassers über die Ufer tritt. Am Mittwoch ist der zweite Abschnitt der Schutzwand offiziell übergeben worden.

In Guben gab es beispielsweise 1981, 2010 oder auch 2013 Hochwasserereignisse. Seitdem forderte die Stadt immer wieder einen besseren Schutz. Für den soll die neue Schutzwand sorgen.

Knapp 150 Meter Schutzwand sind bei dem zweiten Bauabschnitt entstanden, in Beton-Holz-Optik. "Gleichzeitig musste sichergestellt werden, dass das Wasser aus der Egelneiße sicher in die Lausitzer Neiße abfließen kann", so Christian Maerker, Referatsleiter im Landesamt für Umwelt. Bei den Wasserstandsverhältnissen im Hochwasserfall sei das nicht gegeben, ein neues Pumpwerk wurde deshalb ebenfalls installiert.