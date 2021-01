Das Carl-Thiem-Klinikum (CTK) in Cottbus wird ab Mitte Mitte Februar Corona-Tests zusätzlich auf mögliche Mutationen analysieren. Die Genom-Sequenzierung soll in enger Kooperation mit der Technischen Hochschule Wildau stattfinden, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung des Brandenburger Gesundheitsministeriums.



Beim Aufbau des Referenzlabors unterstützt das Land Brandenburg das Thiem-Klinikum mit 529.000 Euro, teilte das Ministerium in Potsdam weiter mit.