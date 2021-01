Die Arztpraxis, die in der vergangenen Woche wegen Verstößen gegen die Coronaauflagen geschlossen wurde, ist seit Montag (25.01.2021) wieder regulär geöffnet.



Die Allgemeinarztpraxis war am vergangenen Mittwoch geschlossen worden, weil die Ärztin sich nicht, wie angeordnet, in Quarantäne begeben hatte. Sie war als Kontaktperson der Kategorie 1 dazu verpflichtet. Zudem praktizierte sie wiederholt ohne Mund-Nasen-Schutz.