Kurt Wilhelm Woltersdorf Mittwoch, 20.01.2021 | 14:25 Uhr

So ein Quatsch! Meine Frau hat jeden Tag Kontakt zu Infizierten und macht diesen Leuten den Popo sauber und anschließend das Bett! Ein bezahlter Antikörpertest wird ihr vom Gesundheitsamt verwehrt und in Quarantäne muß sie auch nicht! Was hat denn die Ärztin gesagt nun falsch gemacht? Anscheinend wissen die Ämter untereinander nicht mehr, was richtig und was falsch ist!