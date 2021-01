Die Vorbereitungen für das Impfzentrum in Elsterwerda (Elbe-Elster) liegen laut Aufbaukoordinator Tobias Hübner im Zeitplan. Ab Dienstag, dem 19. Januar soll in der Elbe-Elster-Halle, einer Mehrzweckhalle, gegen Covid-19 geimpft werden.

Derzeit werden noch Stühle und Regale zusammengeschraubt und Trennwände gezogen. "Wir liegen sehr gut in der Zeit. Wir haben am Montag angefangen und sind, so die Planung, am Donnerstag mit dem Aufbau der Infrastruktur durch", sagte Hübner.