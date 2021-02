Alt-Westberlinerin Mittwoch, 24.02.2021 | 13:45 Uhr

Mitte Februar war der Kontakt. Plus 10 Tage und negativer Test. Dürfte heute sein. Hätte jetzt auch ohne Gericht klappen können. So schnell, wie in D alles geht mit Tests, Benachrichtigungen etc etc ist man unterdessen entweder auf der Intensiv, genesen oder wieder auf freiem Fuß...