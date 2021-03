Demnach sind in Brandenburg inzwischen mehr als vier Varianten des Coronavirus in insgesamt 747 Proben entdeckt worden. Konkrete Fälle werden für die Varianten B.1.17, B.1.1.8, B.1.258 und B.1.3.5.1 aufgeführt, weitere Varianten unter "Sonstige" zusammengefasst. Die meisten Meldungen kommen aus dem Oberspreewald-Lausitz-Kreis im Süden des Landes.

Die ansteckendere "britische" Variante des Coronavirus B.1.17 ist inzwischen in ganz Brandenburg angekommen. Sie wurde bei Tests von Proben aus allen Landkreisen und kreisfreien Städten nachgewiesen. Das geht aus Daten des Landesgesundheitsamtes hervor, die rbb|24 am Donnerstag vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes einsehen konnte.

Anders sieht es bei der "südafrikanischen" Variante aus. Der prozentuale Anteil an allen positiven Coronaproben lag laut RKI in Brandenburg bei null Prozent.

Demnach wurden für Brandenburg in den Kalenderwochen vier bis acht insgesamt 434 "britische" Mutationen nachgewiesen. Die Daten zeigen einen kontinuierlichen Anstieg. So lag der Anteil der Virusvariante in der vergangenen Woche bei zehn Prozent aller positiven Coronatests in Brandenburg. Zwei Wochen zuvor waren es vier Prozent.

Eine Sprecherin des Landeskreises sagte rbb|24 zur Einordnung der Zahlen, dass im Moment im Kreis besonders viel getestet werde, weil Oberspreewald-Lausitz in der zweiten Welle stark von Coronafällen betroffen war. So sollten die Mutationen besser im Blick behalten werden.

Bereits am Mittwoch hatte sich Oberspreewald-Lausitz-Landrat Siegurd Heinze (parteilos) im rbb zu Corona-Mutationen in seinem Kreis geäußert. Demnach werde aktuell bei etwa jeder vierten positiven Corona-Probe die britische oder südafrikanische Mutante des Virus nachgewiesen. "Das ist eine ziemlich hohe Zahl, das muss man klar sagen", so der Landrat. Man könne bei den Fällen im Landkreis aber nicht feststellen, dass durch die Mutationen schwerere Krankheitsverläufe entstehen, auch wenn dies im Bundesdurchschnitt der Fall sei, so Heinze.

Auch in Berlin setzt sich die zuerst in Großbritannien entdeckte, ansteckendere Mutante zunehmend durch. Sie sei in fast 44 Prozent von rund 1.700 positiven Proben aus der vergangenen Woche nachgewiesen worden, teilte die Gesundheitsverwaltung am Dienstag mit. In den Wochen zuvor hatte der Anteil noch 25 beziehungsweise zwölf Prozent betragen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO ist diese Variante inzwischen in 43 der 53 europäischen Länder aufgetreten. Die "südafrikanische" Mutation B.1.351 sei in 26 Ländern, die "brasilianische" Variante in 15 Ländern gemeldet worden, gab das Europabüro der WHO am Donnerstag bekannt.

Der Regionaldirektor der WHO/Europe, Hans Kluge, rief die Länder auf, wachsamer bei den Varianten zu sein, die schneller übertragen werden. "Wir müssen die Ausbreitung des Virus

überall unterdrücken, indem wir die Mittel anwenden, von denen wir wissen, dass sie funktionieren", so Kluge. Besonders wichtig sei es, erkrankte Menschen zu testen und zu isolieren sowie ihre Kontakte nachzuverfolgen.