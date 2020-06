Wie die grüne Landtagsabgeordnete Ricarda Budke (Oberspreewald-Lausitz) am Mittwoch erklärte, habe der Klimawandel insbesondere Auswirkungen auf die Lausitz. "Egal ob Moorbrand im Loben oder die ausgetrocknete schwarze Elster im letzten Sommer: Die Klimakrise ist real und auch wir in der Lausitz spüren sie ganz deutlich. Der schon stattfindende Klimawandel lässt sich nicht mehr verhindern, nur noch abmildern. Dafür gehen meine Altersgenossinnen und -genossen freitags weltweit auf die Straße, und dafür haben wir mit dem Antrag erste Lösungen", so Budke in einer Mitteilung.



Der Klimawandel sei mit Blick auf den Strukturwandel eine große Gefahr für den aufkommenden Tourismus im Lausitzer Seenland und für die Landwirtschaft, so Budke weiter. Er müsse daher in Abstimmung mit den Bundesklimaschutzgesetzen entschieden bekämpft werden.