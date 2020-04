Die Niedrigwasserlage an der Oder ist nach wie vor angespannt. Auch die Wintermonte haben an den Pegelständen wenig verändert. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde spricht sich deshalb für einen Ausbau aus.

Doppelt so viel Regen und sechs Grad zu warm

Im Vergleich zum Vorjahr und den mittleren Wasserständen an der Oder stünde der Pegel noch deutlich unter den Mittelwerten. Derzeit habe man jedoch Fahrrinnentiefen, die in Teilen auch wieder Güterschifffahrt ermöglichen. Dosch zufolge muss die niedrigste Fahrrinnentiefe einer Strecke dazu mindestens 1,25 Meter betragen. Damit könne ein vollwertiger und gefahrloser Gütertransport jedoch nicht stattfinden. Allerdings seien einzelne Leerfahrten auf dem Grenzfluss möglich.

Eisbrecher können Sebastian Dosch zufolge bei Niedrigwasser nicht fahren. Auch dazu sei eine stabile Fahrrinne vonnöten, um Eis - wenn es denn auftritt - wegzubekommen. Auch wenn es in den letzten Jahren, und speziell in vergangenem Winter, kaum oder sogar keinen Eiswinter gab, sei das bedenklich. Das Land Brandenburg könne damit zukünftig vor Problemen stehen.

Wenn das Eis von den Schiffen im Winter nicht gebrochen werde, könnte der Hochwasserschutz in Mitleidenschaft gezogen werden. Deshalb plädiert der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes auch für einen Ausbau der Oder. Dorsch dazu: "Wenn wir das nicht tun, dann hilft der Deichbau an der Oder auch nicht viel. Wenn die Deiche in einem Winter kaputt gemacht werden, dann entstehen schon Gefahren. Und die Gefahren sind auf polnischer Seite noch viel größer." Insofern habe er - trotz des Bekenntnisses von deutscher Seite, auf absehbare Zeit keinen Güterverkehr im wirtschaftlichen Sinne zu betreiben - volles Verständnis für die polnischen Forderungen nach einem Ausbau.

Sendung: Antenne Brandenburg, 04.04.2020, 10:30 Uhr.