Infolge tagelanger Minusgrade treiben derzeit wieder runde Eisschollen auf der Oder. Für die seltenen Eisformationen bietet der Grenzfluss optimale Bedingungen. Sollte es weiterhin kalt bleiben, könnten sich die Schollen zu einer geschlossenen Eisdecke stauen.

Das seltene Naturphänomen kommt laut Regina Jeske aufgrund besonderer Charakteristiken der Oder zustande. Die Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Oder-Havel (WSA) in Eberswalde (Barnim) spricht von einem sogenannten Geschiebe-Fluss. "Der Boden ist sehr kiesig. Wir haben hier viele Sedimente, die immer in Bewegung sind." An die kleinen Partikel setzten sich deshalb Eiskristalle an. "Diese kleinen Eiskristalle drehen sich im Wasserlauf und steigen zur Wasseroberfläche auf. Auf dem Weg nach oben nehmen sie dann immer mehr Eis auf." Einfluss auf die Entstehung hätte darüber hinaus auch die Fließgeschwindigkeit des Wassers. Zwar sind etwa Rhein und Elbe ebenfalls Geschiebe-Flüsse, doch Grundeisschollen finden sich dort wegen des Untergrundes nur selten oder gar nicht zu, so Jeske weiter. In der Oder herrschten hingegen optimale Bedingungen und die Eis-Formationen könnten dort auf gesamter Länge auftreten.