In Eberswalde (Barnim) hat es am Donnerstag den ersten Spatenstich für Deutschlands größtes Holzmodulwerk gegeben. Das Schweizer Unternehmen Renggli will dort Fertigbauteile für klimafreundliche Gebäude produzieren. Dabei sollen nach Unternehmensangaben etwa 200 neue Arbeitsplätze entstehen. Der Produktionsstart ist für 2024 geplant.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) erklärte am Donnerstag in Eberswalde, Holzprodukte würden die regionale Wertschöpfung steigern und langfristig mehr Kohlendioxid binden: "Der Gebäudesektor ist jetzt ein großes Problem, was den Klimawandel anbelangt. Wir produzieren sehr viel Kohlenstoffioxdid bei der Art und Weise, wie wir unsere Häuser herstellen. Da ist Holz eine Riesenchance, weil es ja sogar CO 2 speichert."

Ein weiterer Aspekt sei die Frage der Verfügbarkeit, so Geywitz weiter. Davon gebe es in Brandenburg ausreichend. Es sei die "Version der Zukunft", mit regionalen Baumaterialien Häuser zu errichten.